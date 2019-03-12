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"Оце витримка": Сергій Бабкін приховував, що втретє стане батьком

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 10:58
"Оце витримка": Сергій Бабкін приховував, що втретє стане батьком
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_officia)

Зіркова пара зберігала мовчання майже сім місяців, ретельно приховуючи таємницю від оточуючих

Як виявилося, навіть у час, коли особисте життя (особливо публічної особистості), як на долоні, завдяки соцмережам і ЗМІ, є ще можливість зберігати сімейні таємниці. Це довів Сергій Бабкін, який ще недавно романтично вітав свою дружину Сніжану і дочка Веселіну з жіночим днем, і навіть показував відео з ними. А нещодавно він несподівано зізнався, що його дружина вагітна, так і термін вже досить великий.

&quot;Оце витримка&quot;: Сергій Бабкін приховував, що втретє стане батьком

Фото: (instagram.com/babkin_officia)

"Ми на сьомому місяці від Щастя!!!" - написав Сергій у своєму Instagram під публікацією з фото одного з українських журналів.

На фото Сніжана вагітна третьою дитиною і щасливий Сергій на обкладинці свіжого випуску журналу Viva! В інтерв'ю подружжя зізналося, що довго нікому не говорили про радісну новину (навіть батькам і дітям).

"Діти дізналися перші. Ми сказали їм за вечерею, що влітку з'явиться братик або сестричка. Артур зрадів, але він небагатослівний. А Веселіна з того моменту стала щодня ставити питання: де малюк буде спати, як його будуть кликати, що він буде їсти", - відверто розповіла зоряна пара.

Відомий і стать дитини — це буде хлопчик.
Шанувальники музиканта привітали його в коментарях і здивувалися його витримці.

  • "Від усієї душі мої вітання, несподівано", - alenka_shaposh
  • "Аааа, клас. Вітаємо!!!" - olgavitenchuk90
  • "Ух тыыы)) Молодці) довго ж приховували! Оце витримка!!) Здоров'я Сніжані і малюкові, і легких пологів!"- katerina_romanovna
  • "Несподівано!)) Вітаю!)" - alena_novitskaya_93.

Нагадаємо, що Сергій і Сніжана Бабині — міцна пара, яка може бути прикладом для багатьох сімей. А ще у Сергія варто повчитися романтичності і замилуванням своєю жінкою. Так, наприклад, нещодавно співак присвятив зворушливі рядки Сніжані.

А ще подружжя часто оригінально проводять час разом. Наприклад, взимку вони провели спільну фотосесію без одягу в снігу.

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Новини України певецСергій Бабкін
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