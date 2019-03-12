"Оце витримка": Сергій Бабкін приховував, що втретє стане батьком

Зіркова пара зберігала мовчання майже сім місяців, ретельно приховуючи таємницю від оточуючих
Як виявилося, навіть у час, коли особисте життя (особливо публічної особистості), як на долоні, завдяки соцмережам і ЗМІ, є ще можливість зберігати сімейні таємниці. Це довів Сергій Бабкін, який ще недавно романтично вітав свою дружину Сніжану і дочка Веселіну з жіночим днем, і навіть показував відео з ними. А нещодавно він несподівано зізнався, що його дружина вагітна, так і термін вже досить великий.
Фото: (instagram.com/babkin_officia)
"Ми на сьомому місяці від Щастя!!!" - написав Сергій у своєму Instagram під публікацією з фото одного з українських журналів.
На фото Сніжана вагітна третьою дитиною і щасливий Сергій на обкладинці свіжого випуску журналу Viva! В інтерв'ю подружжя зізналося, що довго нікому не говорили про радісну новину (навіть батькам і дітям).
"Діти дізналися перші. Ми сказали їм за вечерею, що влітку з'явиться братик або сестричка. Артур зрадів, але він небагатослівний. А Веселіна з того моменту стала щодня ставити питання: де малюк буде спати, як його будуть кликати, що він буде їсти", - відверто розповіла зоряна пара.
Відомий і стать дитини — це буде хлопчик.
Шанувальники музиканта привітали його в коментарях і здивувалися його витримці.
Нагадаємо, що Сергій і Сніжана Бабині — міцна пара, яка може бути прикладом для багатьох сімей. А ще у Сергія варто повчитися романтичності і замилуванням своєю жінкою. Так, наприклад, нещодавно співак присвятив зворушливі рядки Сніжані.
А ще подружжя часто оригінально проводять час разом. Наприклад, взимку вони провели спільну фотосесію без одягу в снігу.