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Відомий український боксер екстрено госпіталізований: що відомо

STYLERПерсони    30.08.2019 - 11:28
Відомий український боксер екстрено госпіталізований: що відомо
Український боксер екстрено госпіталізований (Колаж РБК-Україна)

Боксер і ведучий В'ячеслав Узелков сам розповів, що стало причиною госпіталізації

В'ячеслав Узєлков, український боксер і колишній тренер шоу "Зважені та щасливі" раптово потрапив у лікарню. Про те, що з ним сталося, спортсмен розповів сам, на своїй сторінці в Instagram.

Як зазначив В'ячеслав Узєлков у хештегах до публікації – у нього почалися проблеми з тиском і серцем. Однак сама фотографія зроблена в Онкологічному центрі, що дуже сильно стурбувало фанатів.

"Дорогі друзі і ті, хто хотів на мене подивитися прямо в прямому ефірі. Вибачте, я знову потрапив до лікарні. Сьогодні в прямий ефір я не вийду. Окремо прошу вибачення в Фітнес мама за обіцяний час і розповісти все в ефірі", - написав Узєлков.

Відомий український боксер екстрено госпіталізований: що відомо

В'ячеслав Узєлков потрапив до лікарні (фото: instagram.com/uzelkoff_official)

У коментарях користувачі побажали спортсмену якнайшвидшого одужання і зазначили, що їх налякала та лікарня, в якій він знаходиться.

  • Славік, сподіваюся, нічого страшного, якось лякає слово "онкоцентр". Видужуй.
  • Слава, одужуй. Тримаємо кулаки і молимося за тебе. Ти все витримаєш, адже ти боєць!
  • Чому Онкоцентр?? Не лякайте.
  • Геть лікарні! Ми вийдемо не тільки в ефір.
  • В'ячеслав, дуже вже лякає "онкоцентр". Ви не жартуєте! Бережіть себе!

Відомий український боксер екстрено госпіталізований: що відомоВідомий український боксер екстрено госпіталізований: що відомоВідомий український боксер екстрено госпіталізований: що відомо

Скріншот коментарів (instagram.com/uzelkoff_official)

Трохи пізніше В'ячеслав Узєлков розмістив ще одну фотографію – комплексу в Одесі, де він відпочиває.

"Кожен раз, коли нам погано, ми прагнемо, щоб з нами були найдорожчі нам люди, або опинитися в тому місці, де тобі добре, тепло, затишно і смачно", - підписав фото спортсмен.

Відомий український боксер екстрено госпіталізований: що відомо

Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Москві екстрено госпіталізований відомий радянський режисер.

А також розповідали про те, що легендарний актор Джигарханян потрапив у лікарню – що про це відомо.

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