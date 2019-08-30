Відомий український боксер екстрено госпіталізований: що відомо

Український боксер екстрено госпіталізований (Колаж РБК-Україна)

Боксер і ведучий В'ячеслав Узелков сам розповів, що стало причиною госпіталізації

В'ячеслав Узєлков, український боксер і колишній тренер шоу "Зважені та щасливі" раптово потрапив у лікарню. Про те, що з ним сталося, спортсмен розповів сам, на своїй сторінці в Instagram.

Як зазначив В'ячеслав Узєлков у хештегах до публікації – у нього почалися проблеми з тиском і серцем. Однак сама фотографія зроблена в Онкологічному центрі, що дуже сильно стурбувало фанатів.

"Дорогі друзі і ті, хто хотів на мене подивитися прямо в прямому ефірі. Вибачте, я знову потрапив до лікарні. Сьогодні в прямий ефір я не вийду. Окремо прошу вибачення в Фітнес мама за обіцяний час і розповісти все в ефірі", - написав Узєлков.

В'ячеслав Узєлков потрапив до лікарні (фото: instagram.com/uzelkoff_official)

У коментарях користувачі побажали спортсмену якнайшвидшого одужання і зазначили, що їх налякала та лікарня, в якій він знаходиться.

Славік, сподіваюся, нічого страшного, якось лякає слово "онкоцентр". Видужуй.

Слава, одужуй. Тримаємо кулаки і молимося за тебе. Ти все витримаєш, адже ти боєць!

Чому Онкоцентр?? Не лякайте.

Геть лікарні! Ми вийдемо не тільки в ефір.

В'ячеслав, дуже вже лякає "онкоцентр". Ви не жартуєте! Бережіть себе!

Скріншот коментарів (instagram.com/uzelkoff_official)

Трохи пізніше В'ячеслав Узєлков розмістив ще одну фотографію – комплексу в Одесі, де він відпочиває.

"Кожен раз, коли нам погано, ми прагнемо, щоб з нами були найдорожчі нам люди, або опинитися в тому місці, де тобі добре, тепло, затишно і смачно", - підписав фото спортсмен.

Фото: instagram.com/uzelkoff_official

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