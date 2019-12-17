Відомий український артист записав пісню на вірші Усика

Василь Жадан представив пісню на вірші Олександра Усика під назвою "Благодарен я Богу". Зазначимо, що український боксер виходить на ринг під пісню "Браття" Жадана. За словами співака, в перший раз він почув вірші спортсмена передачу з Дмитром Гордоном, де Усик був гостем і прочитав свою поезію. З того моменту, вірш боксера запав музикантові в душу і він вирішив написати пісню. Про це повідомляється на сайті klitschko-brothers.com

"Ще у вересні минулого року я звернув увагу на один з віршів Саші, який він задекларував під час інтерв'ю Дмитру Гордону. Мені ці рядки буквально запали в душу. Наклав на них музику, відправив чернетку Саші. Він послухав, йому сподобалося", – сказав Жадан.

Олександр Усик висунув тільки одна вимогу артисту - нічого не змінювати в тексті.

"Єдине, попросив, щоб у текст пісні не вносилися ніякі зміни. Я записав композицію вже в студії і незабаром представлю її в Києві. Цією піснею хочу показати, що Саша талановитий не тільки в рингу – його літературні навички теж відповідають чемпіонським стандартам", – резюмував Жадан.