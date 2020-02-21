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Відомий телеведучий розповів, як не витрачати гроші на дурниці

STYLERЖиття    21.02.2020 - 13:33
Відомий телеведучий розповів, як не витрачати гроші на дурниці
Віталій Школьний розповів, як економити гроші (колаж РБК-Україна)

Ведучий Віталій Школьний поділився порадами щодо того, як заощаджувати гроші

Існує безліч порад і маленьких хитрощів, для того щоб в гаманці водилися гроші, але ці методи можуть і не спрацювати, якщо не правильно розпоряджатися своїми фінансами. Ведучий ранкових випусків "Сьогодні" на каналі "Україна" Віталій Школьний поділився власним лайфхаком поводження з грошима.

До цієї справи журналіст підходить достатньо нестандартно, і якщо раніше він кожну свою витрату записував на папері, то зараз всі свої навіть дріб’язкові розходи фіксує в додатку на смартфоні.

"У спеціальний додаток для смартфона вписую кожну свою витрату – від чашки кави, нової книги, оплати за комуналку до подорожі. Усе до останньої гривні. За кілька тижнів стає очевидним, куди "летять" фінанси, де витрати можна об’єктивно зменшити, а які збільшити. Важливо вписувати усе. Наприкінці першого місяця подив гарантований", – розповідає Шкільний.

Щоб контролювати свій бюджет в смартфоні ведучий називає топ-5 програм для мобільних пристроїв: Finkee, Money Lover, Money Manager, Bills Monitor і Monefy Pro. Також Віталій радить витрачати свої кошти "із задоволенням і користю".

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