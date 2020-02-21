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Известный телеведущий рассказал, как не тратить деньги на ерунду

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 13:33
Известный телеведущий рассказал, как не тратить деньги на ерунду
Виталий Школьный рассказал, как экономить деньги (коллаж РБК-Украина)

Ведущий Виталий Школьный поделился советами относительно того, как экономить деньги

Существует множество советов и маленьких хитростей, для того чтобы в кошельке водились деньги, но эти методы могут и не сработать, если не осознанно распоряжаться своими финансами. Ведущий утренних выпусков "Сегодня" на канале "Украина" Виталий Школьный поделился собственным лайфхаком обращения с деньгами.

К этому делу журналист подходит достаточно нестандартно, и если раньше он каждый свой расход записывал на бумаге, то сейчас все свои даже самые мелочные траты фиксирует в приложении на смартфоне.

"В специальное приложение для смартфона вписываю каждый свою расход – от чашки кофе, новой книги, оплаты за коммуналку до путешествий. Все до последней гривны. За несколько недель становится очевидным, куда "летят" финансы, где расходы можно объективно уменьшить, а какие увеличить. Важно вписывать все. В конце первого месяца удивление гарантировано", – рассказывает Школьный.

Чтобы контролировать свой бюджет в смартфоне ведущий называет топ-5 программ для мобильных устройств: Finkee, Money Lover, Money Manager, Bills Monitor и Monefy Pro. Также Виталий советует тратить свои средства "с удовольствием и пользой".

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