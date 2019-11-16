Відомий танцюрист назвав слабке місце Олени Кравець: усі деталі

Дванадцятий випуск Танців з зірками 2019 покинула Олена Кравець, яка танцювала на проекті разом з Максом Леоновим. Завтра, 17 листопада, за перемогу будуть боротися чотири пари танцюристів. Тим часом Макс Леонов в інтерв'ю "Фактам" розповів, що відбувалося за лаштунками танцювального шоу, і чого найбільше не вистачило Олені Кравець.

Танцюрист розповів, що протягом всього дня перед прямим ефіром проекту у нього було відчуття, що щось може піти не так. На це навіть вказували події, які траплялися весь день.

Олена Кравець і Макс Леонов (фото: instagram.com/lennykravets)

"Це підводило мене все ближче до думки, що сьогоднішній ефір для нашої пари може стати завершальним", – зазначив Леонов.

Він заявив, що їх танцювальній парі не вистачило глядацьким СМС. Крім того, оцінки суддів також зіграли свою роль у той вечір. При цьому самим слабким місцем Кравець на паркеті Леонов назвав четвер.

Олена Кравець і Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)

За його словами, саме по четвергах у них нічого не виходило, Олена сильно втомлювалася і забувала свої рухи. Але в п'ятницю вона приходила до тями і у неї відкривалося друге дихання.

Леонов також розповів, що між ефірами у них самий спокійний день був понеділок. Але і в цей день вони збиралися на каналі і обговорювали плани на наступний прямий ефір. З вівторка тренування починалися о 10-11 годині ранку і закінчувалися о 11-12 годині вечора. В день ефіру тренуватися вони починали в 11 ранку.

Танцюрист зізнався, що найбільш важким танцем в технічному і емоційному плані був пасодобль. Коли вони репетирували, то в період постановки їх не раз відвідувала думка зійти з дистанції, але вони залишилися боротися до кінця.