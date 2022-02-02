Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео)

Київська перепічка в домашніх умовах

Аби приготувати цю страву, не потрібні яйця і заварювання. Для 10 сосисок в тісті вам знадобляться:

350 г теплої води

35-40 г цукру

8-10 сухих дріжджів

520-540 г борошна

10 г солі

олія для фритюру

10 сосисок

Покроковий рецепт приготування

У теплій воді, не вище 38 градусів, треба розчинити цукор і дріжджі. Сухим дріжджам потрібно постояти 15-17 хвилин, щоб ви впевнились в тому, що дріжджі активні - це важливо.

Далі додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто.

"Мені знадобилося 520 г борошна, щоб отримати м‘якеньке тісто, яке ще може трішечки прилипати до рук. У вас може піти більше борошна - це залежить від його якості", - каже кулінар.

Далі треба залишити тісто в теплому місці на годинку, щоб воно піднялося, а після цього сформувати 10 шматочків по 90 грамів.

Сосиски варто дістати заздалегідь - вони повинні бути кімнатної температури.

Загорнути сосиски в тісто, добре звести краї, як на вареники.

Відставити уже сформовані перепічки у тепле місце, щоб вони підійшли приблизно у 2,5 рази.

Тим часом варто підготувати олію без запаху і довести її до 180 градусів. Якщо ж у вас немає термометра - киньте шматочок тіста у олію і перевірте, як він буде смажитися.

Обережно кладіть сирі перепічки в олію. Обсмажувати треба орієнтовно по одній хвилині з кожного боку до красивого рум'яного кольору.

Виймайте перепічки на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир. І смачного!

Кілька корисних порад для приготування перепічки: