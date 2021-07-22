Відомий блогер влаштував "цирк" у центрі Києва через порушення ПДР (відео)

Скуратов наполягав на своїй готовності оплатити законний штраф за порушення ПДР, аби його легковик KIA не забирав евакуатор. Але переконати опонента не вдавалося - водій евакуатора відмовився повертати машину власнику.

Тоді блогер разом з друзями забрався на платформу евакуатора у своє авто.

У центрі Києва блогер і евакуаторник влаштували "розборки" через припарковану з порушеннями машину (фото: t.me/novynylive)

Ситуація стала патовою - позаяк машину разом з людьми перевозити не можна, суперечка продовжилася і тривала понад 5 годин.

Скуратов запевнив, що готовий сидіти в легковику і далі, хоч всю ніч, аби довести евакуаторнику свою правоту.

У підсумку на місце прибули кілька патрульних, але крапку в спірній ситуації це не поставило - розбирання прямо на дорозі продовжилися.

Відео: у Києві блогер Скуратов, який порушив ПДР, 5 годин сперечався з інспекцією з автопарковки