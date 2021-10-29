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Відомий актор, який грає парамедика, врятував дівчині життя в київському метро

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 15:39
Відомий актор, який грає парамедика, врятував дівчині життя в київському метро Відомий актор врятував життя дівчині в київському метро (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український актор Сергій Лефор вже кілька сезонів поспіль грає парамедика в ситкомі "Швидка" на каналі НЛО TV. Телепрофесія навчила Сергія не тільки специфічним назвам захворювань і складним діагнозам, а й познайомила актора з різними способами надання екстреної медичної допомоги.

Про один з випадків, коли навички, отримані під час зйомок серіалу, стали в пригоді в реальному житті, Сергій ексклюзивно розповів для Styler.

"Одного разу ми знімали сцену, в якій хворого потрібно було поставити в положення Тренделенбурга – коли тіло людини лежить на спині під нахилом 15-45 градусів таким чином, що таз розташований вище голови. А наступного дня ввечері з однієї зі станцій метро виходила пара, і раптом дівчині стало погано - вона почала мліти та опускатися на землю", - розповів Лефор.

Він зізнався, що не зміг стояти осторонь і кинувся на допомогу постраждалій.

"Звичайно, стояти осторонь я не міг – відразу підбіг до неї та перевірив пульс. Дівчина була у свідомості, і перше, що мені спало на думку, це положення Тренделенбурга. Воно якраз покращує кровопостачання головного мозку. Кажу: "покладіть її в положення Тренделенбурга і помийте обличчя водою!" - скомандував артист.

На нього всі присутні потім дивилися як на спасителя, оскільки він зміг допомогти дівчині.

"І поки її хлопець бігав за водою, Я стояв, тримаючи ноги дівчини вище голови. Незабаром її вмили, їй стало легше, і вони пішли. Пам'ятаю, тоді на мене дивилися, як на рятувальника року. Добре, що за звичкою не кричав: "Несіть дефібрилятор!"(посміхається - ред.), - додав Лефор.

Відомий актор, який грає парамедика, врятував дівчині життя в київському метроФото: Сергій Лефор

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка серіалів Таня Ратнікова відверто розповіла про колишнього чоловіка.

А також розповідали про те, що Лідія Таран показала унікальні сімейні фото.

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