Відому російську артистку і блогерку знову не пустили в Україну: креатив не допоміг

В Україну не пустили російську блогерку і артистку Наталю Краснову, яка намагалася потрапити в нашу країну, не дивлячись на заборону кілька місяців тому. Тому наполеглива іноземка взяла нові документи і "спробувала щастя" в аеропорту "Бориспіль", але в підсумку лише продовжила собі термін заборони до 10 років.

Як розповіли в прес-службі Держприкордонслужби, 12 березня громадянка РФ прибула рейсом з Мінська. Дівчина планувала виступити 14 березня в Києві.

Під час прикордонного контролю прикордонники встановили, що наприкінці 2019 року вона вже прилітала в Україну і за незаконне відвідування окупованого Криму в 2018-му їй було заборонено в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки.

Краснова просто замінила старий паспорт на новий - в яких не було відмітки про заборону.

"Такий задум росіянки було викрито відразу, оскільки на неї спрацювала інформація із бази даних. На запитання, чому вона замінила паспорт, жінка повідомила, що нібитоо з'їв собака", - йдеться в повідомленні.

Російську блогерку вдруге за декілька місяців не пустили в Україну (Фото: скрін dpsu.gov.ua)

У ДПС розповіли, що за умисне невиконання рішення державного органу про заборону в'їзду в Україну (до кінця 2022 року), російській блогерці проставили новий термін заборони в'їзду в нашу країну на 10 років.

Краснову повернуть зворотним рейсом у Білорусь.

Відео: Російську блогерку знову не пустили в Україну за візит в окупований Крим

Краснова Наталя з російського Челябінська була учасницею КВК ("Команда"), виступала в шоу Comedy як stand-up комік, "Сміх без правил", була ведучою гумористичного шоу "Селфіи", є авторкою кількох книг, як співачка виступає під псевонимом BlackRussianMama. У своєму Instagram називає себе "Б'юті-богинею всієї Русі".

Російську блогерку вдруге за декілька місяців не пустили в Україну (Фото: скрін dpsu.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, нещодавно відомого російського журналіста і телеведучого Олексія Пивоварова не пустили в Україну в аеропорту.

Перед цим прикордонники "завернули назад" трьох російських фахівців у сфері журналістики, блогерства та соціальних комунікацій, які планували дати лекцію в Києві на тему "Як маніпулювати людьми в ЗМІ і соцмережах". Двом з них був заборонений в'їзд на територію країни на 3 роки.