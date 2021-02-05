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Відому російську актрису "засікли" в Борисполі і не пустили в Україну (відео)

П'ятниця 05 лютого 2021 12:01
Відому російську актрису "засікли" в Борисполі і не пустили в Україну (відео)
Російській актрисі Глафірі Тархановій заборонили в'їзд в Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російську актрису Глафіру Тарханову, яка незаконно відвідувала республіку Крим, зупинили в аеропорту "Бориспіль" і закрили їй в'їзд в країну на три роки. Росіянка прилетіла до Києва рейсом зі Стамбула.

Про це розповіло джерело РБК-Україна в Держприкордонслужбі.

Під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що громадянка РФ минулого року незаконно перебувала у Криму. На півострів вона потрапила з порушенням встановленого порядку в'їзду і виїзду.

Відому російську актрису &quot;засікли&quot; в Борисполі і не пустили в Україну (відео)

Глафіра Тарханова рік тому незаконно відвідувала Крим (фото: kinoteatr.ru)

Зазначимо, що артистка запам'яталася глядачеві участю в зйомках серіалу "Непотоплювана", в якому виконувала головну роль.

Через порушення українського законодавства росіянку прикордонники притягли до адміністративної відповідальності за ст. 204-2 КУпАП, відмовили їй у перетині кордону і заборонили їй в'їжджати в Україну 3 роки. Тарханову повернули в країну вильоту, тобто Туреччину.

Глафірі Тархановій відмовили у в'їзді в Україну

Зазначимо, що Глафіра Тарханова - російська актриса. Їй 37 років, у неї троє дітей. З 2002 року вона актриса московського театру "Сатирикон".

Як ми раніше писали, туристи масово порушують карантин за кордоном.

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