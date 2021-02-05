Известную российскую актрису "засекли" в Борисполе и не пустили в Украину (видео)

Российской актрисе Глафире Тархановой запретили въезд в Украину (коллаж РБК-Украина)

Российскую актрису Глафиру Тарханову, которая незаконно посещала республику Крым, остановили в аэропорту "Борисполь" и закрыли ей въезд в страну на три года. Россиянка прилетела в Киев рейсом из Стамбула.

Об этом рассказал источник РБК-Украина в Госпогранслужбе.

Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядок въезда и выезда.

Глафира Тарханова год назад незаконно посещала Крым (фото: kinoteatr.ru)

Отметим, что артистка запомнилась зрителю участием в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

Из-за нарушения украинского законодательства россиянку пограничники привлекли к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и запретили ей въезжать в Украину 3 года. Тарханову вернули в страну вылета, то есть Турцию.

Глафире Тархановой отказали во въезде в Украину

Отметим, что Глафира Тарханова - российская актриса. Ей 37 лет, у нее есть трое детей. С 2002 года она актриса московского театра "Сатирикон".

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