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У відомого ветерана АТО згорів до тла будинок (фото)

STYLERЖиття    23.11.2019 - 13:16
У відомого ветерана АТО згорів до тла будинок (фото)
У ветерана АТО згорів будинок (фото: Оксана Джастми/Facebook)

Друг військового повідомив, що у нього згорів будинок повністю

У відомого ветерана АТО, а нині патрульного Василя Коряка в ніч на 23 листопада загорівся будинок. Житло згоріло повністю. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив друг військового Мартін Брест. За словами Бреста, причина пожежі поки що невідома.

Дружина Василя Коряка повідомила в соцмережі, що пожежа сталася дуже швидко, але, на щастя, вся сім'я ціла і неушкоджена.

"Пожежа - це дуже швидко. Ми цілі. Будинку немає. Прокинемося, пройдемося - напишемо подробиці. Вася спить, після 3 тільки лягли, не будіть його) Треба берегти себе. Але не варто зберігати речі - вони тлінні. Чомусь особливо в дитячих кімнатах....", - написала Оксана і опублікувала фотографії пожежі.

У відомого ветерана АТО згорів до тла будинок (фото)У відомого ветерана АТО згорів до тла будинок (фото)Пожежа у Василя Коряка (фото: Оксана Джастми/Facebook)

Сам ветеран і поліцейський Василь Коряк написав, що причина, швидше за все в замиканні проводки в сараї, який був прибудований до будинку.

"Коли я вискочив, вже нічого не зміг зробити зі своїми трьома вогнегасниками. Не диверсія і не підпал, точно. Документи, зброя, якусь частину речей теж винесли. Машини встигли відігнати. Живемо у батьків (сусідній будинок), їжа і одяг є", — написав Василь.

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