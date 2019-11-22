У Києві під час руху загорілося таксі

Фото: місце події (facebook.com/vartovi.espreso)

Водій встиг вийти з автомобіля

У Києві зранку під час руху загорівся автомобіль служби Uber. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.

Близько 11-ї години, на службу 102 надійшла інформація про самозагоряння автомобіля Chevrolet на Повітрофлотському проспекті.

Прибувши на місце події, інспектори почали гасити полум'я. Остаточно пожежу ліквідували рятувальники. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Зі слів водія, під час руху його транспортний засіб раптово загорівся, але він встиг його зупинити та вийти з автомобіля.

У поліції закликають водіїв перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність свого транспортного засобу.

Фото: місце події (facebook.com/kyivpatrol)

Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль.

РБК-Україна писало, що Хмельницькій області сталася ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей.