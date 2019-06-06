Відомого актора Олександра Панкратова-Чорного екстрено госпіталізували

Олександр Панкратов-Чорний (facebook.com/elena.kim)

Олександр Панкратов-Чорний на даний момент без свідомості

У Москві екстрено госпіталізували відомого російського і радянського актора Олександра Панкратова-Чорного. Як повідомляють російські ЗМІ, артисту раптово стало погано рано вранці в четвер, 6 червня.

Олександр Панкратов-Чорний впав рано вранці в непритомність і йому довелося викликати екстрену медичну допомогу. Після огляду лікарі відвезли його в лікарню. У Панкратова-Чорного різко знизився артеріальний тиск, фактично до критичного мінімуму.

На даний момент артист знаходиться без свідомості, і лікарі оцінюють його стан як важкий. Олександра Панкратова-Чорного помістили в реанімацію.

Олександр Панкратов-Чорный (YouTube.com/ News-Front)

Нагадаємо, Олександр Панкратов-Чорний – радянський і російський актор і кінорежисер. 28 червня він відсвяткує свій ювілей – 70 років.

На його рахунку багато робіт в легендарних фільмах, таких як "Ми з джазу", "Жорстокий романс", "Батальйони просять вогню", "Зимовий вечір у Гаграх", "Де знаходиться нофелет?", "Забута мелодія для флейти", "Артистка з Грибова", "Наутілус", "Караван смерті", "Небеса обітовані", "Дитина до листопада", "Ширлі-Мирлі", "Майстер і Маргарита" і багато інших.

Також він відомий як поет, кінорежисер та актор театру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Москві екстрено госпіталізували легендарного продюсера та засновника групи "На-на" Барі Алібасова. Він помилково випив засіб для очищення труб, і лікарі оцінюють його стан як дуже важкий.

У п'ятницю, 5 червня, російські ЗМІ повідомили, що Барі Алібасов помер, проте його прес-секретар спростував цю інформацію.