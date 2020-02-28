Андрій Хливнюк прокоментував "розлучення" з дружиною

Андрій Хливнюк (фото: РБК-Україна)

Артист попросив пресу не втручатися в його сімейне життя

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк прокоментував чутки про розлучення з дружиною, які останнім часом з'явилися в пресі. Музикант наполегливо попрохав журналістів не лізти в його особисте життя. Про це він розповів журналістці Соломії Вітвіцької.

"Це не ваша справа, зайчики. Та це, блін, не ваша справа, друзі мої. Як би так сказати, щоб не послати вас? Ніколи не приносьте свою роботу додому, і не тягніть домашні справи на роботу, і тоді у вас все буде добре. Так. Це схоже на відповідь? Не дуже? Ну тоді ідіть в ср*ку", - сказав Хливнюк.

Андрій Хливнюк відповів на питання про розлучення з дружиною (ТСН)

Відзначимо, що раніше журналіст Соломія Вітвіцька повідомила, що Андрій розійшовся з дружиною Ганною. Пишуть, що дружина музиканта сама вирішила піти з сім'ї.

Ведуча помітила, що Андрій і Ганна вже протягом кількох місяців не з'являлися разом на світських заходах.

"За чутками, пара вже майже півроку, як не живе разом і саме Анна прийняла рішення піти з сім'ї. Я, звичайно ж, запитала все особисто в Андрія, і хоч чіткої відповіді не отримала. Але видно, що тема неприємна для нього", - повідомила Вітвицька.