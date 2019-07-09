У Києві за день з вікон випало дві дитини: поліція зробила важливу заяву

Діти падають з вікон (ілюстративне фото: korkino-raion.com)

У Києві почастішали випадки, коли діти випадають з вікон

Поліція попередила батьків, щоб вони уважно дивилися за дітьми. Так, у столиці України за один день сталося два нещасних випадки через відкриті вікна. Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

У неділю, 7 червня, в поліцію надійшло два дзвінка про нещасні випадки з дітьми. Перший інцидент стався о 12 годині на вулиці Чорнобильській, а другий - близько 18 годин на Оболонському проспекті.

У першому випадку дворічний хлопчик був вдома з батьками. На хвилину вони втратили пильність і почули дитячий крик. Хлопчик сперся на москітну сітку та випав з 8 поверху на траву.

Діти падають з вікон (ілюстративне фото: korkino-raion.com)

У другому випадку жінка на кілька хвилин залишила без нагляду свою дворічну дочку на кухні і потім побачила, як дівчинка сперлася на сітку і теж випала з вікна 5 поверху.

Обох дітей госпіталізували в спеціалізовану лікарню для надання необхідної допомоги.

Київські патрульні закликають громадян берегти дітей від небезпеки відкритих вікон і уважно стежити за маленькими дітьми.

Нагадаємо, що в Києві з вікна дев'ятого поверху висотного будинку випала дитина. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Раніше повідомлялося про те, що у Бердичеві Житомирської області півторарічний дитина вижила після падіння з 9-го поверху. Дитина отримала численні переломи черепа, плеча та закриту черепно-мозкову травму.