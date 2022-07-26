Як в Ізраїлі. У Харкові побудують зупинки-укриття: як вони виглядатимуть (фото)

Вже незабаром у Харкові на зупинках громадського транспорту з'являться бомбосховища .

Як виглядатимуть ці зупинки - дивіться в нашому матеріалі нижче.

Що відомо про нові зупинки в Харкові

Монтувати безпечні зупинки громадського транспорту в місті почнуть вже через два-три тижні.

Влада Харкова вже визначила перші 25 місць, де вони будуть встановлені в першу чергу. Йдеться про найбільш завантажені маршрути тролейбусів, автобусів і трамваїв.

Нові зупинки будуть являти собою залізобетонні конструкції, розташовані поруч із зупиночними павільйонами.

У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися і перечекати повітряну тривогу.

Проект укриттів на зупинках у Харкові (фото: t.me/ihor_terekhov)

Де ще є подібні споруди

Подібні укриття є в Ізраїлі. І вони показують себе ефективними в плані захисту від снарядів і розльоту осколків.

Також нещодавно Укриття в місцях скупчення людей почали обладнати в Чугуєві Харківської області.

Такі укриття будуть обладнані біля ПриватБанку, пошти і в центральному сквері.

У Чугуєві обладнають тимчасові укриття (фото: t.me/chuguevnews)