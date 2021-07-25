Перетворив на юшку: Берінчик у Києві відключив "Русского молота" (відео)

Незвичайний поєдинок відбувся в Києві між володарем поясу WBO International в легкій вазі Денисом Берінчиком і екс-бійцем UFC (змішані єдиноборства) Артемом Лобовим, російським спортсменом, який нині представляє Ірландію.

Формат кулачного бою складається з 5 раундів по 2 хвилини, але на п'ятий раунд Лобов, на прізвисько Русский молот, не пішов.

Все обличчя Лобова було в крові після четвертого раунду, тому він відмовився від проведення заключного етапу бою.

Після бою Денис показав на своїй Instagram-сторінці фото шортів і бинтів, якими були обмотані кулаки під час бою. На спортивній екіпіровці були сліди крові.

Фото: Денис Берінчик показав закривавлені речі після бою з Лобовим (instagram.com/berinchyk)

Дивіться на відео нижче найкращі моменти бою між Денисом Берінчиком і Артемом Лобовим, а також повний бій.

Для довідки:

Денису Берінчику 27 років. Він народився в місті Краснодон (Луганська область). Домігся великих успіхів за свою кар'єру: срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні, срібний призер Чемпіонату світу 2011 року, переможець чемпіонату Міжнародної федерації університетського спорту 2010 року у ваговій категорії до 60 кг, бронзовий призер Всесвітньої літньої Універсіади 2013 року, володар Кубка України 2009 року. З 2012 до 2014 років виступав у Всесвітній серії.

У соціальних мережах українського чемпіона підтримали захопленими коментарями.

"Мене веселили "експерти" до бою, які говорили що голі кулаки це інше. Вони не розуміють що рівень олімпійського призера і чемпіона світу, ніякі зняті рукавички не зітруть. Швидкість, відчуття дистанції, таймінг, робота корпусом, робота ніг..." - написав один з юзерів.

"Берінчик - красава, перетерпів натиск і тактовно розвалив", - захоплюється користувач мережі.

"Це було очевидно, професійний боксер, у нього дихалка невбивана, а "лоб" вже в першому раунді обісрався, Берінчик тупо в своїй тарілці добре його розібрав, якби було ще пару раундів він би його відключив", - додав коментатор.