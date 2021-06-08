24 липня в київському Палаці спорту Лобов і Берінчик битимуться на голих кулаках

У київському Палаці спорту 24 липня відбудеться екстраординарна подія у світі спортивних єдиноборств - у поєдинку на голих кулаках срібний призер лондонської Олімпіади 2012 року та чинний чемпіон за версією WBO боксер Денис Берінчик битиметься з бійцем змішаних єдиноборств Артемом Лобовим.

Про це повідомлялось на прес-конференції за участю спортсменів.

Захід довгоочікуваний. Спочатку він планувалося на 19 червня, але через травму плеча у Берінчика, яка потребувала відновлення, поєдинок був відкладений.

Підсумок змагання не очевидний ні для експертів, ні для діючих спортсменів. В активі у Берінчика олімпійське "срібло", титул чемпіона і 15 перемог у рингу. Однак його суперник Артем Лобов хоч і не такий титулований, але має і свої серйозні переваги.

По-перше, він важче і вище Берінчика. По-друге, в його кар'єрі були турніри з кулачних боїв Bare Knuckle FC і змагання в стилі змішаних єдиноборств.

У зв'язку з цим Лобов робить ставку на дозволений в цьому поєдинку тайський клінч. Він неодноразово на прес-конференції, присвяченій прийдешньому бою, робив акцент на майстерному володінні цим прийомом. Таким чином він планує задавити майстерню боксерську техніку Берінчика і перехопити ініціативу. Лобов також колишній боєць UFC - найпрестижнішої Ліги змішаних єдиноборств, і на його боці буде специфічний досвід.

Та й в цілому Лобов на прес-конференції виглядав більш впевненим і мотивованим, ніж його противник. І спину тримав рівніше.

Проте обидва спортсмени обіцяють видовищний агресивний бій."Три пропустив, п'ять - завдав", - так сформулював свою тактику Берінчик. Лобов також сказав, що йому простіше тримати удар, а не йти в оборону. Як зазначив спортсмен з Ірландії, короткі раунди не дають можливості вимотати противника. "Сила удару вирішує", - сказав Лобов, пояснивши, що буде бити до переможного.

При цьому обидва бійці погодилися, що тактика, обрана ними, ризикована, адже один хороший удар може завершити бій.

Організатор поєдинку, український промоушен "Махач", 24 липня готує навіть щось більше, ніж бій Берінчика і Лобова. Сутичка двох зірок буде вишенькою на торті великого свята спорту. "Махач" давно планував розширити географію і на шостий сезон, який і увінчає суперпоєдинок, привозить до Києва команду з Казахстану.

Надалі "Махач" розраховує залучити ще спортсменів з Білорусі, але головне - зробити це не разовими поїздками, а включити іноземні команди в регулярний календар змагань, розповів на прес-конференції співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов.

Так що 24 липня ті, що купили квитки зможуть подивитися цілу серію боїв, які почнуться о 10 ранку і триватимуть до півночі, і придивитися до претендентів на головні призи: $10 000 - в легкій вазі й Toyota Camry - в середньому. Оскільки фінали будуть в 9 і 10 сезонах, у вболівальників буде час укласти парі.

Квитки на змагання можна придбати тут.

Якщо ж ви цікавитеся змаганням, але не потрапляєте до Києва, зможете подивитися за платною підпискою бій на сервісі Megogo.