Що зміниться в Україні з 1 травня: нові тарифи, правила субсидій та підвищення цін

Відсьогодні на українців чекає низка змін, які торкнуться тарифів на газ, цін на залізничні квитки, оформлення субсидій та сфери освіти.

Що зміниться в Україні з 1 травня 2021 року – читайте в нашому матеріалі нижче.

Тарифи на газ

З 1 травня вводяться нові річні тарифи на газ. Таке рішення прийняли в НКРЕКП. Нова ціна буде застосовуватися за замовчуванням для всіх споживачів в Україні, і діяти вона буде з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року.

Всі постачальники зобов'язані повідомити споживачам про нові ціни, які будуть діяти в цей період. Кожна газопостачальна компанія встановить свої тарифи для споживача, але в середньому українцям доведеться платити від 7, 88 до 9, 99 за один кубометр.

Згідно з постановою НКРЕКП, ціну на газ постачальники протягом року можуть тільки зменшувати.

Ціни на квитки Укрзалізниці

З 1 травня тарифи на залізничні перевезення знову піднімуться – на 2%. Це підвищення планове і входить в графік з березня 2021 року. Як зазначають в Укрзалізниці, це не підвищення цін, а легка індексація.

До вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах і вагонах класу "люкс" буде щомісяця застосовуватися коефіцієнт індексації 1,02.

Нові правила нарахування субсидій

Перегляд субсидій та призначення допомоги з 1 травня буде за новими правилами. Зміниться сама процедура і виплати зроблять адресними. Частина українців можуть позбутися допомоги, оскільки для її призначення почнуть перевірку багатьох фінансових операцій: наявність депозитів в банках, отримання дивідендів від цінних паперів, кешбеки за покупки, операції з купівлі валюти та цінних металів, поїздки за кордон на відпочинок або у справах.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, такий підхід дозволить призначати державну допомогу тому, хто насправді її потребує.

Підприємці звільняються від сплати податку

У травні фізичні особи-підприємці першої групи будуть звільнені від ЄСВ на період з 1 по 31 Травня 2021 року. У цю групу входять підприємці, у яких немає найманих працівників, і вони займаються роздрібною торгівлею на ринках або надають послуги для населення, а річний дохід не повинен перевищувати 1 мільйон гривень.

У травні стартує ЗНО

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться наприкінці травня, і випускники складатимуть тести з чотирьох предметів: