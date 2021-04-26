Став відомий графік додаткової сесії ЗНО-2021
Фото: додаткова сесія ЗНО пройде з 29 червня по 14 липня (УНІАН)
В Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройде з 29 червня по 14 липня. Результати додаткової сесії будуть розміщені на сторінках учасників до 23 липня.
Так, тестування під час додаткової сесії пройде за наступним графіком:
- Хімія - 29 червня;
- Англійська мова - 1 липня;
- Німецька мова - 2 липня;
- Іспанська мова - 5 липня;
- Французька мова - 6 липня;
- Математика-7 липня;
- Математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня;
- Фізика-8 липня;
- Українська мова-9 липня;
- Українська мова та література-9 липня;
- Історія України - 12 липня;
- Біологія - 13 липня;
- Географія - 14 липня.
Реєстрація на додаткову сесію ЗНО - 2021 пройде з 6 по 18 травня.
Раніше РБК-Україна писало, що ЗНО в 2021 році відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.
Також повідомлялося, що в Україні завершився основний період подачі реєстраційних документів для участі у ЗНО. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.