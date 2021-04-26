Став відомий графік додаткової сесії ЗНО-2021

В Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройде з 29 червня по 14 липня. Результати додаткової сесії будуть розміщені на сторінках учасників до 23 липня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти .

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО - 2021 пройде з 6 по 18 травня.

Так, тестування під час додаткової сесії пройде за наступним графіком:

Раніше РБК-Україна писало, що ЗНО в 2021 році відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.

Також повідомлялося, що в Україні завершився основний період подачі реєстраційних документів для участі у ЗНО. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.