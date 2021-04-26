ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Став відомий графік додаткової сесії ЗНО-2021

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 12:08
Став відомий графік додаткової сесії ЗНО-2021 Фото: додаткова сесія ЗНО пройде з 29 червня по 14 липня (УНІАН)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройде з 29 червня по 14 липня. Результати додаткової сесії будуть розміщені на сторінках учасників до 23 липня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Так, тестування під час додаткової сесії пройде за наступним графіком:

  • Хімія - 29 червня;
  • Англійська мова - 1 липня;
  • Німецька мова - 2 липня;
  • Іспанська мова - 5 липня;
  • Французька мова - 6 липня;
  • Математика-7 липня;
  • Математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня;
  • Фізика-8 липня;
  • Українська мова-9 липня;
  • Українська мова та література-9 липня;
  • Історія України - 12 липня;
  • Біологія - 13 липня;
  • Географія - 14 липня.

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО - 2021 пройде з 6 по 18 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що ЗНО в 2021 році відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.

Також повідомлялося, що в Україні завершився основний період подачі реєстраційних документів для участі у ЗНО. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ЗНО тестирование
NEWS
На Україну насуваються сильні заморозки: синоптики назвали дату
На Україну насуваються сильні заморозки: синоптики назвали дату
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"