Що зміниться в Україні з 1 червня: підвищення пенсій, COVID-паспорти та ЗНО

З 1 червня українців очікує низка змін, які торкнуться нарахування пенсій, сфери освіти, COVID-сертифікатів та проїзду дорогами країни.

Що зміниться в Україні з 1 червня 2021 року – читайте в нашому матеріалі нижче.

Пенсії знову піднімуть, але не всім

Підвищення торкнеться тих пенсіонерів, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати. З 1 червня їм зроблять новий перерахунок пенсійних виплат.

Як зазначили в Пенсійному фонді, перерахунок зроблять автоматично і пенсіонерам не потрібно нікуди звертатися.

Виплати перерахують тим українцям, які після призначення пенсії продовжували працювати та отримали не менше 24 місяців страхового стажу або отримали 24 місяці страхового стажу, але після призначення пенсії пройшло не менше 2 років.

ЗНО та випускні

Основна сесія ЗНО розпочалася наприкінці травня й оцінювання знань школярів триватиме до 15 червня за графіком. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання пройде з 29 червня по 16 липня. Результати основної сесії розмістять на сторінках учасників до 30 червня, додаткової – до 23 липня.

Випускні вечори в школах планують провести після закінчення основної сесії ЗНО. Орієнтовні дати - з 15 по 30 Червня. Строгих обмежень на цей момент немає, але випускників попросили дотримуватися карантинних обмежень і дотримуватися всіх додаткових заходів – дистанції та маски, по можливості обмежитися мінімальною кількістю учасників.

Кожна школа І кожне місто має право самостійно вибирати формат проведення випускного вечора і багато хто заявив про готовність відзначати закінчення школи на свіжому повітрі, щоб батьки також змогли бути присутніми.

Covid-сертифікати

Перші ковідні паспорти планують видавати вже наприкінці червня. Такий документ дозволить відвідувати українцям країни Євросоюзу, а також подорожувати на курорти без обов'язкових ПЛР-тестів для в'їзду в країну.

Процес розробки та впровадження паспортів ще триває, але як зазначила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, наприкінці червня перші сертифікати вже будуть отримані.

Вони будуть у двох видах - цифровому і паперовому.

Нові правила для водіїв

З 1 червня на дорогах України діятимуть нові правила для водіїв великогабаритного транспорту. Вони торкнуться тих, хто їздить на машинах з фактичною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Для таких автомобілів вводиться сезонне обмеження і буде заборонений проїзд по державних дорогах в денний час, якщо температура повітря підніметься вище +28 градусів.

Виняток зроблять тільки для тих вантажівок, які перевозять: тварин і птахів, швидкопсувні продукти, небезпечні вантажі або товари, які пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.