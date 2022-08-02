Ось що буде з нашим здоров'ям від споживання персиків. Вся правда про фрукт

За словами медика, персики походять із стародавнього Китаю і культивуються вже більше 4000 (!) років.

Яку користь отримає організм від персиків?

Коли ви споживаєте персик, ви отримуєте:

білки,

вуглеводи,

вітамін А,

вітамін В1,

вітамін В2,

вітамін С,

а також мінерали, такі як залізо, кальцій і фосфор.

Фото: Персики не тільки смачні, але й корисні (pixabay)

Персик - унікальний фрукт

У порівнянні з іншими фруктами, персики мають сильнішу антиоксидантну здатність і багаті фенольними речовинами.

"В даний час в персиках виявлено більше 30 видів фенольних речовин, з яких найважливішими є хлорогенова кислота, катехін, кверцетин, неохлорогенова кислота і епікатехін", - повідомила лікарка.

Краще - стигліше

Дослідження показали, що чим стигліші персики, тим вищий вміст антиоксидантів.

Завдяки чудовим антиоксидантним властивостям персики можуть ефективно:

очищати організм від шкідливих вільних радикалів,

зменшувати окисне пошкодження,

сповільнювати процес старіння клітин.

Саме тому персики ще називають "фруктами довголіття".

Медик додала, що середній персик важить 150 грамів і містить лише 58 калорій. Вживання персиків не призведе до набору ваги.