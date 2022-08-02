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Ось що буде з нашим здоров'ям від споживання персиків. Вся правда про фрукт

Фото: Персики (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Соковиті стиглі персики стали більш-менш доступні за ціною, тому ми можемо час від часу ними поласувати. Але що буде, якщо часто їсти персики? І чи можна ними збільшити вагу, все-таки фрукт - солодкий?

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

За словами медика, персики походять із стародавнього Китаю і культивуються вже більше 4000 (!) років.

Яку користь отримає організм від персиків?

Коли ви споживаєте персик, ви отримуєте:

  • білки,
  • вуглеводи,
  • вітамін А,
  • вітамін В1,
  • вітамін В2,
  • вітамін С,
  • а також мінерали, такі як залізо, кальцій і фосфор.

Фото: Персики не тільки смачні, але й корисні (pixabay)

Персик - унікальний фрукт

У порівнянні з іншими фруктами, персики мають сильнішу антиоксидантну здатність і багаті фенольними речовинами.

"В даний час в персиках виявлено більше 30 видів фенольних речовин, з яких найважливішими є хлорогенова кислота, катехін, кверцетин, неохлорогенова кислота і епікатехін", - повідомила лікарка.

Краще - стигліше

Дослідження показали, що чим стигліші персики, тим вищий вміст антиоксидантів.

Завдяки чудовим антиоксидантним властивостям персики можуть ефективно:

  • очищати організм від шкідливих вільних радикалів,
  • зменшувати окисне пошкодження,
  • сповільнювати процес старіння клітин.

Саме тому персики ще називають "фруктами довголіття".

Медик додала, що середній персик важить 150 грамів і містить лише 58 калорій. Вживання персиків не призведе до набору ваги.

Також доктор Гарсія розповіла, чи можна їсти персики зі шкіркою.

Раніше лікарі назвали поживний і дуже корисний продукт, який знижує ризик передчасної смерті на цілих 42%.

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