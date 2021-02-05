За зміну кольору авто можна отримати серйозний штраф: кому він загрожує

За зміну кольору авто можна отримати штраф (Колаж РБК-Україна)

Перефарбувати свій особистий автомобіль можна. Це не заборонено законодавством України. Однак після зміни кольору потрібно обов'язково внести зміни у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо автовласник цього не зробить, то йому загрожує штраф, і він може навіть втратити автомобіль.

Зміна кольору автомобіля вимагає обов'язкової перереєстрації в сервісному центрі МВС. Про це йдеться в п. 33 постанови КМУ від 07.09.1998 №1388. Перереєстрацію треба здійснити протягом 10 днів після того, як колір автомобіля був змінений. Про це повідомляє Auto24 з посиланням на "Дорожній Адвокат".

Які є кольори автомобілів

При перереєстрації автомобіля працівники сервісного центру МВС визначають колір візуально і складають акт-висновок, в якому зазначається фактичний колір машини. В основну графу "колір" вписується тільки 11 основних кольорів без вказівки відтінків.

Чорний

Синій

Зелений

Бежевий

Червоний

Фіолетовий

Помаранчевий

Жовтий

Білий

Коричневий

Сірий

В яких випадках перереєстрація не потрібна

Як пояснюють експерти, якщо змінено тільки відтінок, але основний колір не змінювався, то перереєструвати автомобіль не потрібно. Якщо на автомобіль нанесені два і більше кольору, то основним вказується колір нижньої частини транспортного засобу.

Можна перефарбувати дах автомобіля, капот і багажник в будь-який колір, але загальна площа не повинна перевищувати 50%. Якщо більше, то в документах потрібно буде вказати комбінований колір. Для вантажних машин основним є колір кабіни.

Покриття ламінаціонною або антигравійною прозорою плівкою перереєстрації не вимагає.

Штрафи

Якщо під час перевірки інспектор поліції виявить відмінність фактичного кольору від зазначеного в техпаспорті, то таке порушення розцінюється як не перереєстрований автомобіль. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 170 гривень (ч. 6 ст. 121 КУпАП). Також інспектор має право затримати автомобіль і відправити його на штрафмайданчик (ст. 265-2 КУпАП).

За повторне порушення протягом 12 місяців доведеться заплатити штраф у розмірі 255 гривень або отримати покарання у вигляді громадських робіт на термін від 30 до 60 годин з вилученням транспортного засобу.

При повторному порушенні рішення про покарання приймає суд, але автомобіль відправляється на штрафмайданчик до вирішення справи в суді.

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