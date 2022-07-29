Зрада з пристрастю: ось звідки чутки про Вільяма і Кейт і чому #PrinceOfPegging підірвав мережу

Новий скандал в британській королівській родині, пов'язаний з нібито зі зрадою принца Вільяма своїй дружині Кейт Міддлтон і пристрастю герцога Кембриджського до певних постільних утіх - активно обговорюється таблоїдами, і вилився в створення тренду в мережі під хештегом "PrinceOfPegging".

З чим пов'язані такі чутки, і що насправді відбувається навколо цієї гучної історії? Давайте розберемося.

Напевно багато з тих, хто цікавиться життям членів британської монаршої сім'ї, звернули увагу на фотожаби і меми в Twitter, підписані в постах #PrinceWilliamAffair та #PrinceOfPegging. Виникли вони та набрали широку популярність на фоні чуток про черговий розлад між Вільямом і Кейт.

Як звертає увагу Cosmopolitan, героїнею історії також є маркіза Чамлі Роуз Ханбері, яку західні ЗМІ ще у 2019 році називали коханкою принца.

Екс-модель і світська левиця була раніше найкращою подругою Кейт Міддлтон, до виникнення чуток, що до цієї аристократки "наліво" і ходить її благовірний.

Роуз Ханбери (фото: Getty Images)

Розповіло про роман принца Вільяма і маркізи Ханбері навесні 2019 року американське видання In Touch з посиланням на власні джерела. А британський таблоїд The Sun пізніше стверджував, що герцогиня вимагала від чоловіка викреслити "розлучницю" з кола спілкування їх сім'ї.

Кейт Міддлтон роздувати скандал не стала, Букінгемський палац зберігав мовчання і відхрещувався від інтрижки принца, і пізніше все затихло. Так, за даними US Magazine, подружжя подолало важкий період свого шлюбу, проаналізували свої стосунки і залишили всі образи позаду.

Кейт Міддлтон і принц Вільям помирилися, офіційно і не сварившись (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Роуз, до речі, заміжня, і разом з чоловіком кінорежисером Девідом Роксевіджем виховує трьох дітей. Маркіза теж зізнавалася, що скандал, піднятий в ЗМІ, став для неї справжнім випробуванням.

За фактом, нічого в історії зі зрадами не було підтверджено публічно, а за словами королівського репортера Daily Mail Річарда Кея, все це - фейки, і "образливі чутки про наслідки просто помилкові". Так все і затихло... до сьогоднішнього дня.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Зараз популярний Instagram-аккаунт DeuxMoi, який публікує плітки про знаменитостей, знову ж таки з посиланням на якогось інформатора, повідомив про "розсекречення" позашлюбного зв'язку члена британської королівської сім'ї, і що причиною цього роману є "прихильність королівської сім'ї до пеггінгу".

Також інсайдер в мережі уточнив, нібито королевич має пристрасть до цього виду сексуальної практики, при якому жінка використовує фалоімітатор або страпон, щоб задовольнити чоловіка, що й робить коханка члена монаршої сім'ї.

Ось звідки ростуть ноги у хештега #princeofpegging і великої популярності його у Твіттері.

При цьому варто звернути увагу, що:

саме повідомлення могло бути неправдивим, адже жодні докази не вказуються, історія могла йти щодо іншого члена королівської сім'ї, а не стосовно принца Вільяма.

Але в інтернету свої правила й особливості - очевидно, що користувачі мережі вирішили зосередитися саме на герцогу Кембриджському, ймовірно, саме через минулі недоведені чутки про роман з маркізою Роуз.

Фото: скріншоти (twitter.com)