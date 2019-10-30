Знущання в притулку в Одесі: нові подробиці гучного скандалу (відео)

Гучний скандал через жорстоке поводження з дітьми в одеському центрі соціально-психологічної реабілітації (колишній притулок "Світанок") отримав в суспільстві широкий резонанс, після чого керівництво установи було відсторонено на період проведення розслідування. Голова Одеської ОДА Максим Куций взяв ситуацію під особистий контроль і запевнив, що всі причетні до насильства над вихованцями понесуть відповідальність. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що багато дітей з притулку зараз перебувають у важкому емоційному стані.

В даний час в ЦСПР прибули експерти та психологи, які спілкуються з вихованцями.

"З’ясовую, як саме вихователі та представники ювенальної поліції ставилися до дітей, чому вони тікали з притулку та чи підтверджуються факти насилля старших вихованців над малюкамим", - написав Куций.

Скандал у дитячому притулку "Світанок" отримав продовження (Фото: facebook.com/maksymkutsyi)

Чиновник додав, що слідчі незабаром зможуть дати правову оцінку інцидентів.

Про знущання над вихованцями центру ще наприкінці вересня повідомила колишня поліцейська Зоя Мельник, яка зараз займається захистом прав дітей. З нею зв'язалися дівчинки після спроби втекти з притулку, та розповіли про жахи в ЦСПР. Зокрема, мова йде про секс, насильство та знущання.

В Одесі в ЦСПРД діти скаржаться на жорстоке поводження (Фото: скріншот)

Також підлітки скаржилися, що співробітники притулку викликають охоронців (їх діти називають "ОМОН"), які беруть участь у тортурах.

Активістка у своєму недавньому пості у Facebook детально виклала всю хронологію.

Скандал у дитячому притулку в Одесі - активістка розповіла про знущання (Фото: скрін facebook.com/zoya.melnik)

Зараз тимчасово виконуючим обов'язки директора Центру є 24-річна Маргарита Пічугова, яка була там юристом-консультантом.

У справі про "Світанок" провели спеціальний брифінг, в ході якого керівництво притулку і сама Мельник розповідали про ситуацію. Колишня керівниця та її заступник всі звинувачення у знущанні над дітьми спростовують.

Відео: facebook.com/zoya.melnik.9

Зараз спеціальна комісія Одеської ОДА "моніторить" хід раследования і стежить за дотриманням об'єктивності всіх фактів.

Відео: facebook.com/zoya.melnik.9

Зазначимо, що тільки за останній місяць з притулку намагалися втекти семеро дітей. Один навіть намагалася вчинити самогубство.

Скандал у дитячому притулку в Одесі - діти розповіли про знущання (Відео: YouTube / Думська Немає)