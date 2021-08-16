Избитый танцор Нади Дорофеевой вышел из комы: Женя проснулся!

Танцор певицы Нади Дорофеевой, которого жестоко избили возле ночного клуба в Киеве, вышел из комы. В таком состоянии он пребывал последние две недели. Сейчас Евгению Гончаренко предстоит операция и реабилитация.

Об этом сообщила на Facebook его мама Ирина Гончаренко.

"Проснулся Женя. Движемся дальше", - написала она в соцсети.

Напомним, что танцор балета Евгений пробыл в коме больше двух недель. У него были тяжелейшие травмы головы. Ранее врачи сделали Гончаренку трепанацию черепа. В его палату никого не пускали из-за серьезной травмі голові.

Отметим, что его лечение обходилось от трех до пяти тысяч гривен в сутки. Деньги помогал собирать благотворительный фонд.

Напомним, Евгения избили, когда он с друзьями выходил из клуба "Лифт". После инцидента у парня от сильного удара головой произошло кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось сделать трепанацию черепа. Кроме того, его ввели в медикаментозную кому.

Позже, оказалось, что парня избил действующий военный Управления государственной охраны. После инцидента его уволили.