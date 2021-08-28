Побитий танцюрист балету Дорофєєвої розповів про свою сексуальну орієнтацію

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, який нещодавно відповів хейтерам, які бажають йому смерті, відповів на провокаційне питання.
Про це хлопець розповів у сторіс на своїй сторінці в Instagram.
Так, Женя вирішив розповісти про свою сексуально орієнтацію, адже у нього постійно запитують про це.
За словами хлопця, геєм він себе не вважає. Однак, хореограф переконаний, що у кохання немає статі.
"Я за кохання та будь-який його прояв. Хочу віддатися цьому почуттю повністю. Неважливо з ким, де і коли", - поділився своєю точкою зору Євген.
31 липня, коли Євген з друзями виходив з нічного клубу "Ліфт", його побили.
"Женя отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід!" - написала Надя Дорофєєва, в балеті якої танцює хлопець.
У Жені стався крововилив у мозку. Медики зробили трепанацію черепа і ввести його в медикаментозну кому.
Згодом вияснилось, що нападник - військовий Управління державної охорони 28-річний Євген Безпалій. Після інциденту він був звільнений з УДО.
Раніше ми повідомляли, що побитий танцюрист Дорофєєвої вийшов на зв'язок і показав себе в лікарняній палаті. Зокрема, він показав фото з палати і подякував усім за теплі слова і підтримку.