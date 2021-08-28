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Побитий танцюрист балету Дорофєєвої розповів про свою сексуальну орієнтацію

Автор: Тетяна Самарук

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, який нещодавно відповів хейтерам, які бажають йому смерті, відповів на провокаційне питання.

Про це хлопець розповів у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Так, Женя вирішив розповісти про свою сексуально орієнтацію, адже у нього постійно запитують про це.

За словами хлопця, геєм він себе не вважає. Однак, хореограф переконаний, що у кохання немає статі.

"Я за кохання та будь-який його прояв. Хочу віддатися цьому почуттю повністю. Неважливо з ким, де і коли", - поділився своєю точкою зору Євген.

Побитий танцюрист Дорофєєвої розповів про сексуальну орієнтацію (instagram.com/zhenja_goncharenko)

Що сталося біля нічного клубу

31 липня, коли Євген з друзями виходив з нічного клубу "Ліфт", його побили.

"Женя отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід!" - написала Надя Дорофєєва, в балеті якої танцює хлопець.

У Жені стався крововилив у мозку. Медики зробили трепанацію черепа і ввести його в медикаментозну кому.

Згодом вияснилось, що нападник - військовий Управління державної охорони 28-річний Євген Безпалій. Після інциденту він був звільнений з УДО.

Раніше ми повідомляли, що побитий танцюрист Дорофєєвої вийшов на зв'язок і показав себе в лікарняній палаті. Зокрема, він показав фото з палати і подякував усім за теплі слова і підтримку.

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Надя Дорофеєва