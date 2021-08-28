Избитый танцор балета Дорофеевой рассказал о своей сексуальной ориентации

Так, Женя решил рассказать о своей сексуально ориентации, ведь у него постоянно спрашивают об этом.

По словам парня, геем он себя не считает. Однако, хореограф убежден, что у любви нет пола.

"Я за любовь и любое его проявление. Хочу отдаться этому чувству полностью. Неважно с кем, где и когда", - поделился своей точкой зрения Евгений.

Избитый танцор Дорофеевой рассказал о сексуальной ориентации (instagram.com/zhenja_goncharenko)

Что произошло возле ночного клуба

31 июля, когда Евгений с друзьями выходили из ночного клуба "Лифт", его избили.

"Женя получил толчок, удар о забор и еще один удар вслед!"- написала Надя Дорофеева, в балете которой танцует парень.

У Жени произошло кровоизлияние в мозгу. Медики сделали трепанацию черепа и ввести его в медикаментозную кому.

Впоследствии выяснилось, что нападавший - военный Управления государственной охраны 28-летний Евгений Беспалий. После инцидента он был уволен из УГО.