Побитому танцюристу Дорофєєвої вставили в голову титанову пластину (фото)

Танцюрист Дорофєєвої Євген Гончаренко після сильного побиття переніс операцію на черепі. 22-річному хлопцеві вставили в голову титанову пластину замість пошкодженої кістки.
Про це повідомила Надя Дорофєєва в Instagram-сторіз.
"Жені зробили операцію. Наш хлопчик поправляється", - написала популярна українська співачка.
Вона також опублікувала фото Євгена після операції, і подякувала всім, хто турбується про його здоров'я.
Скріншот з Instagram
Детальніше про цю операцію Гончаренко розповів раніше журналістам телеканалу "Україна". Він говорив, що лікарям не вдалося відновити кістку і як тільки буде готова титанова пластина, йому відразу ж зроблять операцію.
На своїй сторінці в Instagram танцюрист також виклав фото, на якому він стоїть з перебинтованою головою.
"Додому повертається вже титановий бой", - написав він.
Скріншот з Instagram
Інцидент стався 31 липня, коли танцюрист разом з друзями вийшов з гей-клубу "LIFT". Його побив 28-річний військовий Управління державної охорони.
Євген при падінні сильно вдарився головою, після чого у нього стався крововилив в мозок. Спочатку лікарі не пускали до нього в палату взагалі нікого, навіть мати. Лікарям довелося його ввести в штучну кому.
Нагадаємо, на 17-й день після виходу з коми Гончаренко засвітився на подіумі Ukrainian Fashion Week.
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