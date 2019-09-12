Під Харковом натовп підлітків жорстоко побив дівчинку (відео)

Однолітки побили дівчинку (Колаж РБК-Україна)

Під Харковом група підлітків знущалася над ровесницею

У Харківській області в місті Ізюм натовп дівчаток-підлітків побив однолітку. Тінейджери спокійно дивилися на жорстокість і знімали те, що відбувається на телефон. Потім діти опублікували сцени насильства в соцмережах. Відео поширилося в соцмережах.

"В Ізюмі натовп дівчат жорстоко побив дівчинку. Хомосапієнси так само зняли все на відео і залили собі в Instagram сторіз. Героїню відео вже впізнали, звуть її Єлизавета Мажиріна", - написали під відео.

У відеоролику показано, як дівчинка жорстоко б'є ровесницю і б'є її об стінку. Вона хапає її за волосся і лається матюками. На цьому дівчинка не заспокоюється і наздоганяє нещасну жертву буллінга.

В Ізюмі натовп дівчат жорстоко побила дівчинку. Хомо сапієнси так само зняли все на відео і залили собі в Instagram сториз. Героїню відео вже впізнали, звуть її Єлизавета Мажирина. pic.twitter.com/B8ysLsuqeS — Хуев Салтівка Харків (@h_saltovka) 12 вересня 2019 р.

Як ми раніше писали, в Запоріжжі в Шевченківському районі 23 серпня близько 19:30 біля магазину АТБ підлітки напали на 13-річну дівчинку. Компанія з 10 чоловік напала і побила школярку з метою пограбування.

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