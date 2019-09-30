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На Закарпатті школярка побила однолітку телефоном: усі подробиці

STYLERЖиття    30.09.2019 - 20:30
На Закарпатті школярка побила однолітку телефоном: усі подробиці
На Закарпатті п'ятикласниця побила дівчинку (Колаж РБК-Україна)

Постраждала школярка вже два тижні боїться ходити в школу

На Закарпатті розгорівся конфлікт між двома пятиклассницами. Дівчата посварилися між собою, і сварка переросла в бійку. Одна з них схопила телефон і вдарила ним по обличчю свою кривдницю до крові. Подробиці розповіли у сюжеті програми "Свідок".

Конфлікт між школярками почався на перерві. Як розповіла одна з учасниць конфлікту, її однокласниця схопила її щоденник і вибігла з класу, і тоді вона взяла пенал своєї кривдниці і побігла за нею. В коридорі дівчатка не вибирали особливо слова, в тому числі і про батьків, а потім одна з них кілька разів вдарила однокласницю по голові. Постраждала дівчинка сказала, що подруга два рази вдарила її телефоном, на якому був залізний обідок, по голові і завдала їй рану, з якої пішла кров.

Постраждалій дівчинці надали першу допомогу і викликали в школу батьків. Мама розповіла, що дівчинка була в істериці і вся в крові. З моменту інциденту минуло вже два тижні, але постраждала дівчинка відмовляється ходити в школу і стверджує, що сильно боїться.

Мама другої дівчинки стверджує, що конфлікт стався через те, що її дочку постійно принижувала однокласниця і в якийсь момент вона зважилася дати відсіч.

Батьки не можуть знайти порозуміння і вирішити конфлікт поки не вдається. Мама постраждалої дівчинки вимагає, щоб кривдницю перевели в інший клас, але керівництво школи пояснює, що законних підстав для цього немає. У поліції також стверджують, що факту буллінга не виявлено.

На Закарпатті п'ятикласниця побила однокласницю телефоном до крові (Відео: YouTube/Свідок НТН)

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