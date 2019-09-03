Побиття переселенця чиновником у мерії: у скандалі нові деталі

Фото: Ігор Петровскис (Facebook)

Правоохоронні органи повідомили нові деталі у справі про побиття активіста і переселенця

У Бориспільськый міській раді секретар мерії Ярослав Годунок побив громадського активіста і переселенця з Луганська Ігоря Петровскіса. Після того, як потерпілий звернувся до президента Зеленського з проханням не залишати без уваги цей інцидент, справа отримала новий поворот.

На даний момент поліція вилучила відео з камер спостереження і долучила їх до матеріалів кримінального провадження.

"Слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації і подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде проведена після одужання побитого громадянина і визначить тяжкість завданих тілесних ушкоджень", - написали на сторінці поліції Київської області в Facebook.

В розпорядженні Комунікаційної Платформи Бориспіль для всіх опинилося вісь таке відео. Діючі особини на ньому, це Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок та мешканець міста Петровскис Ігор. Місце дії Бориспільська міська рада. Події відбулися 29 серпня 2019 року. Коментар Петровскіса: https://www.facebook.com/100003781001955/videos/1567102253425793/ Коментар Годунка:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2318412668371172&id=100006073843287 Виступ Годунка з цього приводу на радіо: https://www.facebook.com/100006073843287/videos/2318525305026575/ Коментар Поліції: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/2453384474716710 Опубліковано Бориспіль для всіх Четвер, 29 серпня 2019 р.

Нагадаємо, що кримінальне провадження проходить за статтею (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зараз в поліції готують проект підозри, потім його відправлять до прокуратури.

Відзначимо, що в коментарях до посту поліції Ярослав Годунок написав, що Петровскіс - "сепаратист" і навіть опублікував його пости про Путіна і Гіркіна. Пізніше всі коментарі у пості почистили.

Як ми раніше писали, секретар мерії побив активіста, який згодом опинився в лікарні.

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