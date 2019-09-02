У Києві водій-мажорка побила продавщицю: у мережу потрапили фото

У Києві водій побила продавщицю (Колаж РБК-Україна)

Продавець молочного магазину просто запропонувала свою допомогу водієві

У Києві власниця автомобіля накинулася на продавщицю магазину з кулаками за те, що та поставила на вулиці коробки для постачальника. Про інцидент розповіли в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Як повідомили очевидці, інцидент стався біля столичного ринку "Виноградар". Продавщиця молочного магазину виставила коробки для товару на дорогу, щоб постачальникам було зручніше під час підвезення товару. Після цього вона повернулася в магазин.

Через деякий час на місце, яке продавщиці залишили для автомобіля постачальника, спробувала припаркуватися жінка на автомобілі Mitsubishi. Під час маневрів вона зачепила одну з коробок. На шум вибігла продавець з молочного магазину і поцікавилася, чи може жінці потрібна допомога.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Проте у відповідь власниця автомобіля вилетіла зі свого транспортного засобу, почала продавщицю поливати нецензурною лайкою, а потім – штовхати ногами і бити по обличчю.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Постраждалій знадобилася швидка медична допомога, а для любительки влаштовувати бешкети – очевидці викликали патрульну поліцію.

В коментарях думки користувачів розділилися – одні почали захищати продавщицю, яка просто виконувала свою роботу, а інші – власницю автомобіля, яка мала повне право припаркуватися на вільному місці. Також в коментарях вказали, що згідно з картою – в даному місці заборонено паркування, тому були неправі обидві сторони.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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