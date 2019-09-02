Побили в мерії: під Києвом секретар міськради напав на переселенця (відео)

Секретар міськради побив переселенця (фото: колаж РБК-Україна)

Секретар мерії побив активіста, який згодом опинився в лікарні

У Бориспільській міській раді секретар мерії Ярослав Годунок побив громадського активіста і переселенця з Луганська Ігоря Петровскіса. Постраждалий розповів про інцидент, перебуваючи на лікарняному ліжку. Відеозвернення він виклав на своїй сторінці в Facebook.

Петровскіс звернувся до Володимира Зеленського, Арсена Авакова і СБУ з проханням не залишати цей інцидент без уваги. Потерпілий розповів, що Годунок напав на нього ззаду і бив головою об підлогу на очах у його сина.

Секретар міськради побив переселенця (відео: facebook.com/Ігор Петровскіс)

Крім того, нападник кричав, що Бориспіль - це його місто і приїжджим у ньому не місце.

Варто зазначити, що поліція дізналася про цю подію з соціальних мереж. В даний час правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту.

В розпорядженні Комунікаційної Платформи Бориспіль для всіх опинилося вісь таке відео. Діючі особини на ньому, це Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок та мешканець міста Петровскис Ігор. Місце дії Бориспільська міська рада. Події відбулися 29 серпня 2019 року. Коментар Петровскіса: https://www.facebook.com/100003781001955/videos/1567102253425793/ Коментар Годунка:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2318412668371172&id=100006073843287 Виступ Годунка з цього приводу на радіо: https://www.facebook.com/100006073843287/videos/2318525305026575/ Коментар Поліції: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/2453384474716710 Опубліковано Бориспіль для всіх Четвер, 29 серпня 2019 р.

Секретар міськради побив переселенця (відео: facebook.com/Бориспіль для всіх)

За даним фактом поліція почала кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі подали клопотання до суду, щоб отримати тимчасовий доступ до медичної документації. Далі буде судово-медична експертиза. Вона буде призначена після одужання потерпілого і визначить тяжкість завданих тілесних ушкоджень.

Готується проект підозри для подальшого направлення в прокуратуру області і оголошення підозри нападавщему.

Нагадаємо, що на колишнього військового накинулися в центрі столиці на Михайлівській площі і побили його.

Раніше повідомлялося про те, що в Хмельницькому блогера заарештували, який зняв на відео побиття ветерана АТО.