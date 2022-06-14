Як позбутися від жука на картоплі: допоможе простий спосіб

Зазначимо, що шкідник вражає пасльонові культури, переважно картоплю, рідше томати і перці. Попри величезну кількість препаратів, які знищують жука, позбутися його неможливо. Він швидко звикає до інсектицидів, а сам за сезон може відкласти до 1000 яєць.

Однак, найбільше цей шкідник любить баклажани. Він знищує їх посадки з надзвичайною швидкістю.

На відміну від картоплі, яку можна обробити сильним хімічним засобом, плоди баклажанів вживаються в їжу відразу. Ручний збір дає слабкий результат, тому що на баклажанну грядку злітаються усі жуки.

Що допоможе захистити картоплю

Досвідчені городники використовують цю властивість собі на користь. Вони кажуть, що за допомогою баклажанів можна позбутися жука на картоплі. Цей прийом використовується в агрономії і називається "жертва культура".

Вся суть полягає в тому, що з вирощуванням овочів приносяться у жертву шкідникам певні рослини. Баклажан - найяскравіший приклад.

Тому, якщо посадити пару баклажанів поруч із картоплею, всі жуки сповзуться на ці кілька кущиків. У городі їх можна посадити по кутах грядки, але в полі в торцях рядів. Зокрема, пройтися і зібрати жуків із кількох кущів набагато простіше, ніж щодня оглядати 20 соток картоплі.

Цей спосіб допоможе виростити екологічно чисту картоплю без застосування інсектицидів.

Також в середині посадки можна посіяти квіти чорнобривці або календулу і це також допоможе відвернути жука від картоплі.