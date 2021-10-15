Як позбутися від запаху з рота: доктор Комаровський дав важливу пораду

"У 99,9% випадків запах з рота не має ніякого відношення до хвороб внутрішніх органів. Існує дві причини, чому з'являється запах з рота - це проблеми з зубами та носоглоткою", - пояснив Комаровський.

Він зазначив, що неприємний запах можуть викликати каріозні зуби і їх гниття. А значить, потрібно якомога швидше звернутися до стоматолога.

Другою причиною може стати проблема з носоглоткою. Якщо в ній накопичується слиз, і вона засихає, то починається процес гниття. Будь-які хронічні інфекції в порожнині рота і носоглотки призводять до неприємного запаху з рота. І потрібно відвідати отоларинголога.

"Однак отоларинголог не завжди може усунути, наприклад, хронічний тонзиліт. Але ви самі можете створити умови для того, щоб слиз не накопичувалася і не піддавалася процесу гниття", - додав фахівець.

За словами Комаровського, дуже важливо дотримуватися правильного режиму в приміщеннях і там, де ви спите, повітря має бути прохолодне, чисте і свіже. Бажана температура в спальні + 18 градусів, вологість – 40-60%.

Для промивання носа і горла можна використовувати сольові розчини. Це допоможе позбутися від слизу і зробити так, щоб вона не пересихала і не гнила.