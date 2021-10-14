Комаровський розповів, чому виникає тяга до солоного: варто бігти до лікаря?

Тяга до солоних продуктів у людини виникає через зневоднення організму і нестачі солі в ньому.

Про це розповів Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Чому тягне на солоне

За словами лікаря, на солоне тягне як жінок, так і чоловіків. Але на це є певні причини, пов'язані зі здоров'ям.

"Бажання з'їсти що-небудь солоне є класичним симптомом зневоднення і дефіциту солі в організмі. Наприклад, це відбувається тоді, коли у людини інтенсивні фізичні навантаження. Особливо в жарку пору року", - пояснив лікар.

Кандидат медичних наук рекомендує звернути увагу: якщо вам хочеться солоного, а напередодні у вас було досить активне заняття спортом, то ви можете з'їсти що-небудь солоне або випити воду з високим ступенем мінералізації.

"Не дивно, що багато варіантів трохи солонуватої води настійно рекомендуються тоді, коли ви інтенсивно тренуєтеся", – сказав Євген Комаровський.

Коли треба до лікаря?

Якщо у вас не було фізичних навантажень і вас постійно тягне на солоне - вам слід звернутися до лікаря.