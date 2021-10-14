ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Комаровський розповів, чому виникає тяга до солоного: варто бігти до лікаря?

Новость на русском →
Четвер 14 жовтня 2021 08:36
Комаровський розповів, чому виникає тяга до солоного: варто бігти до лікаря? Фото: Доктор Комаровський розповів про солоного (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тяга до солоних продуктів у людини виникає через зневоднення організму і нестачі солі в ньому.

Про це розповів Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Чому тягне на солоне

За словами лікаря, на солоне тягне як жінок, так і чоловіків. Але на це є певні причини, пов'язані зі здоров'ям.

"Бажання з'їсти що-небудь солоне є класичним симптомом зневоднення і дефіциту солі в організмі. Наприклад, це відбувається тоді, коли у людини інтенсивні фізичні навантаження. Особливо в жарку пору року", - пояснив лікар.

Кандидат медичних наук рекомендує звернути увагу: якщо вам хочеться солоного, а напередодні у вас було досить активне заняття спортом, то ви можете з'їсти що-небудь солоне або випити воду з високим ступенем мінералізації.

"Не дивно, що багато варіантів трохи солонуватої води настійно рекомендуються тоді, коли ви інтенсивно тренуєтеся", – сказав Євген Комаровський.

Коли треба до лікаря?

Якщо у вас не було фізичних навантажень і вас постійно тягне на солоне - вам слід звернутися до лікаря.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, як лікувати бронхіт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети
Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети