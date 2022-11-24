Из круп и носков: как быстро сделать грелку с подручных средств

Частые ракетные обстрелы заставляют украинцев оставаться без отопления и света. Получить тепло в это сложное время можно благодаря домашней грелке.
Как быстро сделать грелку из подручных средств, читайте в материале Styler.
Домашняя грелка из круп
Такие грелки можно сделать через 5 минут, при этом тепло они будут хранить до получаса. Тогда их можно повторно нагреть и использовать. А когда потребность в них отпадет, то крупу из грелки можно использовать для приготовления пищи.
Что нужно для грелки:
хлопчатобумажные носки или кусок натуральной ткани
гречка, рис или любая другая крупа, можно взять поваренную соль
сушеные травы или цветы - их можно добавить по желанию для успокаивающего аромата.
Как сделать:
Сделайте выкройку для грелки и чехла для нее в любой форме. Сшейте части между собой и оставьте отверстие для наполнителя. Можно взять теплый носок, тогда не придется делать выкройку.
Засыпьте в "грелку" крупу и травы и зашейте или крепко завяжите отверстие веревкой.
Мешочек с наполнителем нагрейте в микроволновке в течение 2-3 минут. Если нет возможности разогреть крупу в микроволновой, то сделайте это на сковороде.
Такую грелку можно класть под одеяло, чтобы подольше сохраняла тепло. Если греть ею руки, она остынет быстрее.