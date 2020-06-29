У липні Землю накриють магнітні бурі: дати нових геоштормів

У липні варто очікувати кілька магнітних бур, які слідуватимуть одна за одною. Фахівці кажуть, що геошторми будуть не дуже потужними, але метеозалежні люди можуть відчувати в ці періоди проблеми зі здоров'ям.

Експерти кажуть, що Сонце кожну секунду викидає в простір величезну кількість енергії, створюючи сонячні вихори. Вони можуть досягати Землі й чинити вплив на нашу планету. Саме такі явища і називаються магнітними бурями.

Судячи з прогнозу Лабораторії Рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітні бурі у липні очікуються 6 і 7 числа. Фахівці кажуть, що рівень коливань буде G1, тобто магнітосфера буде збуджена, але буря очікується слабкою.

Лікарі радять літнім, метеочутливим людям, а також тим, хто страждає хронічними хворобами, напередодні передбачуваного метеоудару добре виспатися, відмовитися від жирної їжі, кави і алкоголю, не переїдати й дотримуватися питного режиму.

Щоб уникнути головного болю і нездужання через магнітні бурі, в небезпечні дні варто відмовитися від інтенсивних тренувань, більше гуляти на свіжому повітрі.

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