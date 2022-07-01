RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У липні українців чекають важливі церковні свята: особливі дати в православному календарі

Фото: молебень на Володимирській гірці у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У липні православні християни відзначать кілька важливих церковних свят, завершиться перший літній піст - Петрівка, а наприкінці місяця святкуватиметься 1034-та річниця хрещення Київської Русі-України.

Які важливі події та дати в липні в церковному календарі - читайте в матеріалі нижче.

Важливі православні свята в липні

7 липня - Різдво чесного і славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

Того ж дня, як зазначають у Православній Церкві України на сторінці в Facebook, припадає вшанування пам’яті преподобних отців Іова та Феодосія Манявських.

"За давньою благочестивою традицією у Хресто-Воздвиженський Манявський монастир, що на Прикарпатті, зберуться на спільну молитву віряни і паломники з різних куточків України", - звернули увагу священнослужителі

12 липня - вшанування апостолів Петра і Павла, і в цю ж дату завершується Петрів піст.

13 липня - Собор славних і всехвальних 12-х апостолів

15 липня - Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

23 липня - вшанування пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського

24 липня - вшанування пам'яті рівноапостольної княгині Ольги, яка стала першою правителькою Київської Русі, яка офіційно прийняла християнство

26 липня - Собор архангела Гавриїла

28 липня - вшанування пам'яті онука княгині Ольги, святого рівноапостольного великого князя Володимира, який визнав християнство державною релігією.

"Цьогоріч 28 липня ми святкуватимемо вже 1034-у річницю хрещення княжої Київської держави, Руси-України. І хоча світло Божої благодаті почало зігрівати душі наших прабатьків задовго до Володимирового хрещення, однак саме завдяки йому Київська держава стала християнською й таким чином ще у Х столітті долучилася до інших європейських країн!" - зазначають у ПЦУ.

Православні свята в липні в церковному календарі (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, перед цим ми публікували церковний календар на липень 2022, із зазначенням усіх святкових дат.

А також розповідали про всі свята і вихідні в цьому місяці, і чи будуть дати для додаткового відпочинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хрещення РусіПЦУСвята в Україні