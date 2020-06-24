Під Івано-Франківськом затопило собачий притулок: зоозахисники просять про допомогу

Собачий притулок "Дім Сірка" затопило брудною водою. Він знаходиться в місті Калуш Івано-Франківської області. Захисники тварин просять про допомогу, бо не вистачає людей і машин.

Всі вольєри після повені поламані, а підлога знищена. Собакам поки що нікуди повертатися. Притулок знаходиться за адресою Калуш, вулиця Чорновола, 72.

Собачий притулок у Калуші затопило (фото: facebook.com/Дім Сірка)

У притулку утримується понад 320 собак. Більшість тварин тимчасово передали на перетримку волонтерам, частину випустили на території з вольєрів. При цьому існування самого притулку під загрозою. Про це повідомляє організація UAnimals на своїй сторінці в Facebook.

Собачий притулок у Калуші затопило (відео: facebook.com/Дім Сірка)

У самому ж притулку "Дім Сірка" просить українців допомогти як фізично, так і матеріально.

Кошти можна перевести на:

Картку 5169 3305 1534 9451 картка-ключ Когут Наталія Василівна - всі кошти зараховуються одразу на основний рахунок притулку.

З позначкою Калуш притулок.

Рахунок БО "Дім Сірка" ЄДРПОУ 37952464 р / р UA843366770000026005060830012, КБ "ПриватБанк" МФО 336677

можна Зателефонувати за цими телефонами:

096-652-21-45, 095-751-71-22.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що від повені зараз страждає 8 областей західної частини України. Найбільше постраждали західні регіони, включаючи Прикарпаття, Буковину і Закарпаття.

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