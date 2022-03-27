В Івано-Франківську стартувала онлайн-реєстрація в перші класи та в дитсадки: як записатися

Реєстрація триватиме два місяці: закінчиться 31 травня. За словами мера, це буде перша хвиля зарахування до шкіл та садочків.

Реєстрація буде проходити на сайтах:

до школи - school.bloqly.com,

в сади - sadok.bloqly.com

Зареєструвати дитину можна в кілька шкіл. Однак першочергове зарахування відбувається до закладу за місцем реєстрації. Воно належить до території обслуговування школи, в інші - тільки на вільні місця.

Під час реєстрації в дошкільний заклад батьки можуть вибрати кілька садків.

Термін подання документів після розгляду заявки регулюватиметься наказом Департаменту освіти і науки.