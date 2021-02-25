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Івано-Франківськ на карантині: яка ситуація на дорогах і блокпостах сьогодні (фото)

Новость на русском → Івано-Франківськ, Четвер 25 лютого 2021 14:16
Івано-Франківськ на карантині: яка ситуація на дорогах і блокпостах сьогодні (фото) Івано-Франківськ на карантині (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Івано-Франківськ через спалах коронавірусу потрапив в "червону" зону карантину. З понеділка було посилено карантинні обмеження, але з 26 лютого почнуть діяти більш суворі заборони.

Як виглядає ситуація на блок-постах в Івано-Франківській області, розповіли в пресслужбі МВС.

Навколо області виставлені блок-пости й для забезпечення карантинних заходів було залучено понад 150 нацгвардійців військової частини 1241 Західного оперативно-територіального об'єднання. На Прикарпатті вже встановили 16 блок-постів, з яких 5 працює цілодобово.

На блок-постах перевіряють документи громадян, проводять температурний скринінг і проводять опитування про наявність респіраторних симптомів.

На пунктах чергуватимуть бригади екстреної медичної допомоги, працівники Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. При виявленні симптомів гострих респіраторних захворювань, підвищеної температури тіла – будуть рекомендувати звернутися за допомогою до медиків.

Івано-Франківськ на карантині: яка ситуація на дорогах і блокпостах сьогодні (фото)Івано-Франківськ на карантині: яка ситуація на дорогах і блокпостах сьогодні (фото)Івано-Франківськ на карантині: яка ситуація на дорогах і блокпостах сьогодні (фото)Івано-Франківськ на карантині: яка ситуація на дорогах і блокпостах сьогодні (фото)

"Червона" зона в Івано-Франківську

Які заборони діють в "червоній" зоні:

  • Заборонена робота громадського транспорту
  • Закриваються заклади освіти
  • Заборонена робота закладів у сфері культури, кінотеатри
  • Заборонена діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів
  • Заборонено відвідування закладів торговельного та побутового обслуговування населення
  • Заборонена робота готелів, хостелів та туристичних баз
  • Заборонена робота спортзалів, фітнес-центрів і басейнів

Що буде з транспортом в Івано-Франківську та області

Дозволено пересуватися тільки особистим транспортом, в якому може знаходитися до 5 осіб, не враховуючи дітей до 14 років Також дозволено перевезення службовим або орендованим транспортом підприємств, установ, за умови дотримання кількості пасажирів за кількістю сидінь і масочного режиму.

З 26 лютого до 12 березня Укрзалізниця припиняє продаж квитків в Івано-Франківську область. Транзитним поїздам буде заборонено забирати пасажирів і висаджувати на станціях в Івано-Франківську та області.

Міжобласне автобусне повідомлення буде припинено до поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Як буде працювати Буковель

Гірськолижний курорт Буковель планує продовжити свою роботу під час локдауну в області. Будуть працювати готелі та траси. Кафе, бари та ресторани будуть працювати тільки на винос і адресну доставку. Масові заходи та концерти скасовані. На території курорту – обов'язковий масковий режим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у курортному Буковелі - масове скупчення туристів

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