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Іванка Трамп осоромилася на Генасамблеї ООН через нижню білизну (фото)

STYLERЖиття    25.09.2019 - 18:46
Іванка Трамп осоромилася на Генасамблеї ООН через нижню білизну (фото)
Іванка Трамп (Фото: facebook.com/IvankaTrump)

Іванка Трамп піддалася критиці в мережі

Іванка Трамп на 74 Генасамблеї ООН в Нью-Йорку перемкнула увагу присутніх з довгих промов та спірних питань на своє вбрання, в якому вона з'явилася на конференції з релігійної свободи. Дочка президента США Дональда Трампа вибрала для заходу білу спідницю Prada і тонку блакитну блузку, яка просвічувала груди.

У мережі з'явилася маса фотографій, на яких 37-річна Іванка демонструє свої форми через облягаючий верхній одяг.

До речі, сама старша радниця президента також виклала знімки в Instagram. Вона вибрала кілька найбільш "нейтральних" фото, на яких конфуз не так кидається в око.

Іванка Трамп осоромилася на Генасамблеї ООН через вбрання (Фото: instagram.com/ivankatrump )

Користувачі соціальних мереж зазначають, що гардероб у Іванки був симпатичний, але тільки дивуються, чому вона забула надіти бюстгальтер. Інші наполягають, що білизна на ній була, але от тільки занадто тонкої матерії.

Юзери в коментарях до знімках активно розвивають тему конфузу Іванки Трамп на такому заході.

Іванка Трамп осоромилася на Генасамблеї ООН через вбрання (Фото: twitter.com)

"На честь кліматичного саміту ООН Іванка перейшла на нові енергозберігаючі галогенні фари", - дав оцінку американський комік Ноель Каслер в Twitter.

Зазначимо, що Іванка Трамп любить вражати стильними нарядами. У гардеробі бізнесвумен, фотомоделі, письменниці та радниці президента США безліч брючних костюмів, ідеально скроєних жакетів та пальто, спідниць-олівців і строгих суконь. Її називають великою прихильницею стриманої колірної гами, простого силуету і лаконічності... але часом їй, як і будь-якій жінці, хочеться чогось ніжного, повітряного, легкого й яскравого.

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