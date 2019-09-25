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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН из-за нижнего белья (фото)

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 18:46
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН из-за нижнего белья (фото)
Иванка Трамп (Фото: facebook.com/IvankaTrump)

Иванка Трамп подверглась критике в сети

Иванка Трамп на 74 Генассамблее ООН в Нью-Йорке переключила внимание присутствующих с долгих речей и спорных вопросов на свой наряд, в котором она появилась на конференции по религиозной свободе. Дочь президента США Дональда Трампа выбрала для мероприятия белую юбку Prada и тонкую голубую блузку, которая просвечивала грудь.

В сети появилась масса фотографий, на которых 37-летняя Иванка демонстрирует свои формы через облегающую верхную одежду.

К слову, сама старший советник президента также выложила снимки в Instagram. Она выбрала несколько самых "нейтральный" фото, на которых конфуз не так бросается в глаза.

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН из-за наряда (Фото: instagram.com/ivankatrump )

Пользователи социальных сетей отмечают, что гардероб у Иванки был симпатичный, но только удивляются, почему она забыла надеть бюстгальтер. Другие наставают, что белье на ней было, но вот только уж слишком тонкой материи.

Юзеры в комментариях к снимках активно развивают тему конфуза Иванки Трамп на таком мероприятии.

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН из-за наряда (Фото: twitter.com)

"В честь климатического саммита ООН Иванка перешла на новые энергосберегающие галогенные фары", - дал оценку американский комик Ноэль Каслер в Twitter.

Отметим, что Иванка Трамп любит впечатлять стильными нарядами. В гардеробе бизнесвумен, фотомодели, писательницы и советника президента США множество брючных костюмов, идеально скроенных жакетов и пальто, юбок-карандашей и строгих платьев. Ее называют большой поклонницей сдержанной цветовой гаммы, простого силуэта и лаконичности... но порой ей, как любой женщине, хочется чего-то нежного, воздушного, летящего и яркого.

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Новости Украины ООНДональд ТрампИванка Трампконфуз
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