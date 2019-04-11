Ти ж дівчинка: топ-3 самих жіночних наряди Іванки Трамп

Іванка Трамп з чоловіком (фото: instagram.com/ivankatrump)

Вони йдуть їй не менше, ніж строгі костюми

Іванка Трамп любить вражати стильними нарядами. Частіше – офіційними і елегантними. У гардеробі бізнесвумен, фотомоделі, письменниці і радника президента США безліч брючних костюмів, ідеально скроєних жакетів і пальто, спідниць-олівців і строгих суконь. Так, вона велика шанувальниця стриманої колірної гами, простого силуету і лаконічності.

Але часом їй, як будь-якій жінці, хочеться чогось ніжного, повітряного, летючого і яскравого. І ці образи йдуть їй не менше. Згадуємо найбільш "грайливі" вбрання 37-річної бізнесвумен.

Плаття в квіточку

Стильна Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

День подяки, який відзначається восени в Америці і Канаді, за традицією прийнято проводити в колі сім'ї. І династія Кушнер-Трамп не виняток. У минулому році Іванка відзначила його з дітьми: Арабеллой, Теодором і Джозефом, а також чоловіком Джаредом. І судячи з наряду визнаної красуні, кохана дружина і турботлива мати явно затьмарила в ній сувору бізнес-леді. Для торжества вона вибрала приталене біле плаття з квітковим принтом і об'ємним воланом по нижньому краю. А доповнили його туфлі-човники на шпильці, масивні сережки і непомітний макіяж. Вийшло по-весняному ніжно і свіжо, незважаючи на календарний час року.

Помаранчеве плаття

Іванка Трамп в помаранчевому платті (фото: instagram.com/ivankatrump)

Довге яскраво-помаранчеве плаття Oscar de la Renta, яе одягла Іванка на Мюнхенську конференцію з безпеки, далеко не всі схвалили. Деякі вказали на невдалий з політичної точки зору колір, іншим здалося, що воно повнить Іванку. Як би там ні було, але в ефектності йому не відмовиш. Прикрашене чорною квітковою вишивкою і тонким поясом на талії і доповнене чорними човниками на високій шпильці, воно зробило образ Іванки неймовірно жіночним і в якомусь сенсі "теплим" і сяючим.

Плаття в горошок

Фото: instagram.com/ivankatrump

Днями дочка Дональда Трампа буквально "підірвала" мережу ще одним жіночним образом – плаття в горошок з укороченими рукавами в стилі 90-х тут же захотіла мати у своєму гардеробі кожна поважаюча себе світська левиця. І не даремно! Його головні козирі – довжина до щиколоток, ніжний молочний відтінок і широкий пояс на талії – зроблять володарку будь-якої фігури максимально стрункою, свіжою і елегантною. Іванка для образу підібрала бежеві туфлі на підборах і об'ємну плетену сумку. Але до нього також підійде маса інших аксесуарів. Варто взяти на озброєння і зачіску – низький пучок на потилиці наче створений доповнювати цей стильний ансамбль.