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Показала спідню білизну: Маркл осоромилася на важливому заході

STYLERПерсони    25.09.2019 - 07:03
Показала спідню білизну: Маркл осоромилася на важливому заході
Маркл осоромилися через нижню білизну (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл потрапила в незручну ситуацію через нижню білизну

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у перший день десятиденного туру по Африці засвітила свою білизну. Про наряди герцогині Меган люблять пліткувати, але в цей раз привід для розмов дійсно є. По всій видимості Маркл наділу стягуючу білизну, що не підходить під сукню. Про повідомляють британські ЗМІ.

Згідно з графіком подорожі, 23 вересня, Меган Маркл і принц Гаррі прибули в Кейптаун. Там герцоги Сассекські відвідали семінар, де розповіли дітям про самооборону і про їхні права. Також вони проводили захід, присвячений молодим людям. По дорозі до резиденції Верховного комісара Великобританії на урочистому прийомі герцогиня Сассекская ненавмисно "блиснула" своєю спіднею білизною.

Показала спідню білизну: Маркл осоромилася на важливому заході

Маркл осоромилися через нижньої білизни (фото: dpa / Dominic Lipinski)

У рамках заходу герцоги зустрілися з цілою низкою надихаючих людей, які формують громадську думку, з молодими лідерами, підкресливши багатий і різноманітний характер сучасного партнерства Сполученого Королівства з Південною Африкою.

Нагадаємо, що принц Гаррі сказився через сім'ю Маркл. Батько герцогині шокував принца.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл здійснила таємну поїздку в Лос-Анжелес.

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