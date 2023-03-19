Иван-дурак и бездельник Емеля: как российские сказки воспитывают поколение рабов

Что сказки могут рассказать о ментальности народа

"Сказка является зеркалом, которое отражает жизнь общества и показывает, чем оно "дышит" и что для него важно и ценно", - говорит Пилипчук.

Ученые сейчас активно изучают этнопсихологию и этноментальность. То есть те черты, которые присущи отдельной нации в поведении и мировоззрении. Их определяют на основе фольклора.

"Сказка является очень важным маркером для того, чтобы понять, ментальность каждого народа. Даже заимствуя известный мотив, у сказки все равно в определенных штрихах и деталях будет проявляться психология народа", - утверждает ученый.

Нация адаптирует определенные сюжеты под свои реалии, которые ближе к ее ментальности.

"В российских сказках часто встречается убийство, насилие - и это толеруется. То есть в их обществе оно приемлемо", - отмечает Пилипчук.

Профессор объясняет, какому поведению учат детей русские сказки.

Сказка о бездельнике Емеля

Одной из любимых у россиян является сказка о Емеле бездельнике. Этот персонаж поймал волшебную щуку и она исполняет все его желания.

Как только Емеля поймал щуку, пожелал, чтобы она сделала так, чтобы ведра из реки сами шли домой.

"И что мы видим? Емеля идет гордо по селу, соседи смотрят, но он на них даже не обращает внимание. Это человек имеет уже определенную власть и инструмент, который возвышает среди других, не считается с остальным. И этот момент мы тоже видим в российском обществе. Люди, которые чего-то достигли в жизни - не считаются с другими", - говорит исследователь.

Емеля учит детей модели поведения, что можно иметь благо не работая, не прилагая силы. То есть, кто-то это должен дать.

Емеля и волшебная щука (скриншот)

"Такой идеал героя популяризируется и он является образцом для подражания другим. Дети, которые слушают эту сказку, понимают, что не должны прилагать никаких усилий, чтобы добиться успеха в жизни", - объясняет профессор.

При этом в поведении Емели наблюдается и жестокость. Персонаж приказывает санам ехать через город, несмотря на толпу.

"Емеля просто убивает этих людей. Дети, слушая эту сказку, будут думать, что это позволено - значит, можно забирать чужую жизнь", - добавляет Пилипчук.

И это преступление по сюжету никак не наказывается. А в конце сказки Емеля еще становится царем.

Сказка об Иване-дураке

"В России проводили соцопрос о том, кто является любимым сказочным героем, и Иван дурак получил первенство", - рассказывает профессор.

По словам Пилипчука, такой герой для россиян логичен. В их обществе всегда была централизация власти. Там всегда пытались сделать так, чтобы человек не чувствовал субъектность и свою важность в обществе.

"Что скажет "государь", то и будут делать. То есть, нет инициативности", - объясняет эксперт.

Иван-дурак олицетворяет удобную для царя-батюшки серую массу, которой очень легко управлять. Им приказывают идти на войну, они идут безотказно и убивают по приказу.

Солдат-пьяница в сказках

Также в российских народных сказках часто фигурирует персонаж - солдат. В украинских сказках такой герой практически отсутствует.

"Для российского общества солдафонство было приемлемым. И это был огромный слой, который играл важную роль, потому что постоянно были завоевания. И носителем какой же морали может быть солдат? Никакой!" - говорит Пилипчук.

При этом часто такой персонаж - пьяница. То есть даже в детских сказках присутствуют сцены по распитию алкоголя. И для россиян, выросших на этих сказках, это не вызывает удивления.

"Если в украинской сказке вы не встретите и намека на водку, то в российской детализировано, как водка льется литрами. Опять же на подсознательном уровне ребенку закладывают, что это нормально", - отмечает исследователь.

Также в российских народных сказках всегда фигурируют деньги - для их народа это одна из самых больших ценностей.

"Общество, в котором власть и деньги являются ведущими ценностями, - обречено", - отмечает Пилипчук.